乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。6月18日（木）の放送では、6月13日（土）、14日（日）に開催された「真夏の全国ツアー2026」福井公演に参加した生徒（リスナー）からのメッセージを紹介しました。乃木坂46の賀喜遥香＜生徒からのメッセージ＞「『真夏の全国ツアー2026』福井公演お疲れさまでした！ 私は2日目に参戦したのですが、めっち