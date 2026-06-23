元ＮＨＫでフリーキャスターの大越健介氏が２３日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）にメインキャスターとして出演。前夜は欠席した番組に沖縄からのロケで復帰した。この日の番組冒頭、沖縄の米軍基地・キャンプ・ハンセンのゲート前から出演の大越氏。「太平洋戦争末期、激しい地上戦が繰り広げられた沖縄でも組織的な戦闘が終わってから８１年が経過しました」と話し始めると「その沖縄慰