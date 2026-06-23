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米１０年債利回りは４．４８７％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:36）（日本時間21:36）（%） 米2年債 4.192（-0.034） 米10年債4.487（-0.022） 米30年債4.942（-0.006） ドイツ2.908（-0.044） 英国4.769（-0.039） カナダ3.439（+0.006） 豪州4.772（-0.039） 日本2.666（-0.003） ※米債以外は10年物