ノルウェー代表FWアーリング・ハーランド PHOTO:Getty Images サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会で、ノルウェー代表FWアーリング・ハーランド（マンチェスターC）が6月22日（日本時間23日）にニューヨーク・ニュージャージースタジアムで行われたセネガル代表とのI組第2戦で2戦連続となる2ゴールを決めて、チームの3