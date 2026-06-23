タレントの野々村真・俊恵夫妻の長女でモデルでタレントの香音が２３日に自身のＳＮＳを更新。涼しげワンピース姿のオフショットを公開した。インスタグラムに「お姉ちゃんとデートの日は、お姉ちゃんの作ったとびきり可愛いお洋服を着ていくの＠ｌｕｒｅｙｏｕｉｎ＿ｏｆｆｉｃｉａl＃のんうぇあ」とつづると、ミニ丈のノースリーブワンピースに黒のサンダルを合わせたコーデ姿でポーズをとったり、カメラを見つめる姿を