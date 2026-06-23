◆ファーム・リーグソフトバンク２―１巨人（２３日・タマホームスタジアム筑後）ファーム・リーグ中地区首位の巨人は、同西地区首位のソフトバンクに１―２で敗れた。先発の又木鉄平投手（２７）は６回６安打２失点で２敗目（５勝）を喫したが、５試合連続でＱＳ（６回以上、自責３以下）を達成した。２番手・板東湧梧投手（３０）が古巣相手に１回無失点で、５戦連続の無失点投球。３番手・北浦竜次投手（２６）も１回無失