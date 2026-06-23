◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島３―７巨人（２３日・マツダスタジアム）巨人は広島に先勝し、首位タイに浮上した。先発の戸郷翔征投手は６四死球と制球に苦しみながらも４勝目。打線も７点を援護した。試合後の橋上監督代行の主な一問一答は以下の通り。―鬼門マツダで勝利「そうですね、僕自身は全く苦手意識がないもんで、そこに関してはあまり気にしていなかったです」―戸郷が４連勝「本調子かというと、そうでもなかった気も