◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４ヤクルト（２３日・甲子園）阪神・岩崎優投手が、３番手で登板した８回に大炎上した。試合後は一番にベンチ裏へと引き揚げて「次頑張ります」「次頑張ります」と繰り返した。１点リードの８回先頭から連打と犠打、さらにオスナへの四球で１死満塁に。５番の岩田に左翼線へ逆転の２点二塁打を浴びた。なおも１死満塁から赤羽に２点打を放たれ、リードを広げられた。１死しか奪えずに４失点、わ