東京・北区の小学校で11人がけがをした火災で、学校側はきょう、臨時の保護者会を開き、今後の対応などを説明しました。今月19日、北区の滝野川第三小学校の4階部分が焼け、児童ら11人が重軽傷を負い、学校は今週金曜日まで臨時休校となっています。学校側は午後6時から臨時の保護者会を開き、火災当日の状況のほか、仮の移転先で授業を行うことなど今後の対応について説明しました。その後の会見で、学校側は校舎について解体する