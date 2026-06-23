アメリカのトランプ大統領は、22日の一日でホルムズ海峡から運ばれた石油が1900万バレルで「過去最高の記録」になったと表明しました。トランプ大統領は23日、SNSの投稿で、ホルムズ海峡から22日に1900万バレルの石油が運ばれたと表明しました。これは「過去最高の記録だ」としたうえで、「原油価格は急落していて、世界ははるかに安全な場所になった」とアピールしています。トランプ氏はイランとの覚書への署名を経て、「ホルム