お笑い芸人のヒロシさんが6月22日、インスタグラムを更新。愛車・カワサキ「KH250」で出かけたことを報告しました。【写真を見る】【 ヒロシ 】修理から戻ってきたKH250 「盗んでないバイクで走り出しました」久々のツーリングを満喫ヒロシさんは、旧車の渋い雰囲気と夜のパーキング独特の空気感がマッチした1枚を公開すると共に、名曲のフレーズにかけた「盗んでないバイクで走り出しました。」というユーモアあふれるコメントを