中国を訪問している橋本岳衆院議員は中国外務省の幹部と会談したことを明らかにしたうえで、今回の会談を通して「交流の糸口がつかめた」とする認識を示しました。日本国際貿易促進協会の会長代行を務める橋本岳衆院議員は、中国外務省の華春瑩外務次官と22日、およそ1時間にわたって会談したことを明らかにしました。会談で華外務次官からは、高市総理の台湾有事をめぐる発言に対する「中国側の一貫した立場」が伝えられたという