ボートレースまるがめの「スカパー！JLC杯争奪ルーキーシリーズ第14戦」は予選を終了。24日の9〜11Rで行われる準優メンバーが決定した。得点率首位通過を決めたのは地元の水谷理人で2位は西岡顕心、3位は竹間隆晟。この3選手が準優の絶好枠を獲得した。地元両者が快調に突っ走る中、序盤から機力劣勢を立て直せず乗り遅れていた西丸侑太朗（22＝香川）が4日目の整備でようやく戦える足に上昇。予選最終走9Rで今節初白星を