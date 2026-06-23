神奈川県横浜市にある『Ｋアリーナ横浜』が、英国音楽業界誌『IQ Magazine』にて発表された、優れたコンサート体験を提供するアリーナに贈られる『Arena Stars 2026』に選出されました。6月16日発行の『IQ Magazine: Global Arena Guide 2026』にて、『Arena Stars 2026』に選ばれたＫアリーナ横浜。今回選出されたのは、英・ロンドンの『The O2』や米・ニューヨークの『Barclays Center』など、20の会場です。『IQ Magazine』では