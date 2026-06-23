河合優実さん、山崎エマ監督が、『モンキービジネス おさるのジョージ著者の大冒険』外国特派員協会試写会＆記者会見に登壇しました。 【写真を見る】【 河合優実 】「おさるのジョージ」夫妻の物語のナレーションを担当。夫妻の関係性に「うらやましく思う」本作は世界中で愛される絵本「ひとまねこざる」と「おさるのジョージ」シリーズの生みの親であるユダヤ人のハンス・レイさんとマーガレット・レイさん夫妻がナチス・