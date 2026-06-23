いやいや、お義母さんにこき使われてそれどころじゃ…。旦那さんも結婚してから変わっちゃったし、こんな状況で子どもなんて考えられないですよね。この家の人たちは、嫁をなんだと思っているんだ…!?>>【まんが】跡取り夫と義実家同居(ウーマンエキサイト編集部)