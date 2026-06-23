サックス奏者の上野耕平（33）が、23日放送のBS日テレ「友近・礼二の妄想トレイン」（火曜後9・00）に出演し、結婚について語った。大の鉄道ファンで知られる上野は、番組にもたびたび出演。この日の放送では、南海電車の観光列車に乗り、和歌山の高野山へ向かうというロケに参加した。昨年12月に自身のSNSで結婚を発表。番組MCの友近、「中川家」礼二にも、結婚を報告した。昨年11月の放送では、車3台を所有しているという