チュニジア戦は日本テレビで解説サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は25日（日本時間26日）にスウェーデンと激突する。20日（同21日）のチュニジア戦は4-0と完勝。日本テレビ系で解説を務めた元日本代表の本田圭佑からは「イケイケどんどん」など数々の名言が飛び出したが、SNSでバズらなくても残しておきたい言葉があった。完勝だったチュニジア戦。本田が残した言葉で最も反響があったのは、「イケイ