アップルの世界開発者会議「WWDC 26」の会場で、新しく発表された「iOS 27」「iPadOS 27」「macOS 27 Golden Gate」に搭載されるApple Intelligenceの新機能と「Siri AI」のデモンストレーションを取材しました。 次期アップデートでは、Apple Intelligenceがデバイスのシステムにより深く統合されます。端末内で処理を完結させるオンデバイス処理と、外部のプライベートクラウドコンピューティング（PCC）を組み合わせることで