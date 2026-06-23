園児がなでなでしてくれた！ ほっこりする先生の頭についていたモノは？▶▶この作品を最初から読む小さな子どもたちの発言や行動はいつも予想外！でこぽん吾郎さんがSNSで発信する保育士時代のエピソードが大きな反響をよんでいます。延長保育で自分よりも先生を気遣う子、顔にマジックで落書きしたまま登園しちゃう子、寒い冬になぜか廊下でずぶ濡れになっている子…。想像のナナメ上を行く園児たちの発言や行動に、ク