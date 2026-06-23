ドイツサッカーリーグ（DFL）は23日、2026−27シーズンよりブンデスリーガ（ドイツ1部）と2.ブンデスリーガ（ドイツ2部）の所属クラブを対象とした新設リーグ『ブンデスリーガ・タレントシリーズ』の概要を発表した。DFLは今年3月にU-21リーグを新設することを発表。その背景について「U-17からU-21の年代の若い才能に成長のための時間を与え、プロリーグへの移行を容易にするため」と説明していた。大会は2026−27シーズン