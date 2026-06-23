パオロ・マルディーニ氏はイタリア代表のテクニカルディレクター（TD）就任に近づいているようだ。23日、イタリアメディア『ガゼッタ・デロ・スポルト』が報じている。FIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフ・パスAの決勝でボスニア・ヘルツェゴビナ代表に敗れ、3大会連続で本大会出場を逃し、失意を味わったイタリア代表。この結果を受けて、イタリアサッカー連盟（FIGC）のガブリエレ・グラヴィーナ会長、ジェンナーロ・