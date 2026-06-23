2026年3月25日から4月5日にかけて、タイ・バンコクのIMPACT Challengerで「第47回バンコク国際モーターショー（BIMS2026）」が開催されました。会期中の来場者数は約180万人に達し、四輪車の受注台数は132,951台と過去最高を記録。前年実績を大幅に上回る結果となり、景気低迷の中でもタイ市場の活況ぶりを印象付けるイベントとなりました。 今回のモーターショーをひと言で表すなら、「中国メーカーが主役となったモーターショ