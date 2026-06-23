23日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比780円安の6万8990円と急落。日経平均株価の現物終値6万9788.38円に対しては798.38円安。出来高は1万1770枚となっている。 TOPIX先物期近は3971ポイントと前日比23ポイント安、TOPIXの現物終値比は19.38ポイント安で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 68990