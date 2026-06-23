今年もコメダ珈琲店に「カリー祭り」が帰ってきた！2026年6月24日より、新宿中村屋監修のソースを使ったスナックや、カリーにぴったりなドリンクが発売されますっ。今年は昨年の人気商品に加え、新たなメニューが2種類登場。スパイシーな味わいで夏の暑さを吹っ飛ばしましょ！【新作2品はどんなメニュー？】今年の「カリー祭り」で提供されるのは、カリーメニュー4種類とドリンク2種類の計6種類。新宿中村屋監修の特製カリーソー