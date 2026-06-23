男性更年期障害は誰にでも発症する可能性のある病気だが、日ごろのケアによって予防することはできる。本記事では、そんな男性更年期障害予防に効果を期待できるサポートグッズを紹介する。 「負の連鎖」に陥らないために体のコンディションを整えましょう 実は「睡眠」や「体重」は、男性の活力に直結しています。睡眠時間が6時間未満だったり、眠りの質が悪かったりすると、男性ホルモンの分泌量はガクンと減ってしまいま