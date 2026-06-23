白身魚の最高峰とも言われ、高級食材として沖縄の市場に並ぶオニダルマオコゼは、魚類の中でも最強クラスとされる超猛毒を持っている。今年4月、沖縄でこの毒による恐ろしい事故が起きた。岐阜から引っ越してきたシンバさんは、沖縄の高校受験に合格し、4月から新生活をスタートさせた。知り合いがいない環境で不安と期待を抱いていたある日、同級生が話しかけてきた。彼は受験会場で声をかけてくれたタイガさんだった。この再会は