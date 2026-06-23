なぜだ？なぜに僕だけ見えない…!?【漫画】本編を読む／全ページ公開！「逆に僕だけ見えない」の主人公は、ブラック企業に勤める若手社員。ブラックと認識しながらも、就職したときに浮かれて買った新車のローンのせいで、辞めるわけにはいかない。ある日、社長が「ビジネスはエネルギーだ。そして霊感もエネルギーだ」と常軌を逸した発言をし始めた。そして「1カ月以内に霊が見えるようにならない社員はクビだ」と宣告する。霊が