Vol.162-4 本連載では、ジャーナリスト・西田宗千佳氏がデジタル業界の最新動向をレポートする。今回はいよいよ日本でも発売となるMetaのAIグラスの話題。AIをグラス型デバイスで活用する利便性と使用に当たっての課題を探る。 今月の注目アイテム Ray-Ban Meta Optics (Gen 2) 8万2500円（度付きレンズ別売） 度付きレンズの使用に最適化された「Ray-Ban Meta Optics Styles」。従来のモデルよりも軽量でスリ