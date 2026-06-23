2005年、岩手県。当時高校生だった女性。彼女の父親は単身赴任、母親も遅くまで仕事をしていたため、放課後から母親が迎えに来るまでの間は、祖母の家で過ごすのが日課だった。祖母の家には、叔父夫婦と、大学生の長男、彼女と同い年の次男、中学生の長女も同居していた。彼女はその日もいつも通り祖母の家に帰り、家族と共に夕食をとっていると、お尻に何やら嫌な感覚を覚えた。お漏らしをしてしまったのではと焦り、従兄弟たちに