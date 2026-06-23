かつて「日本のマズい店」を紹介して炎上した台湾人YouTuberが、また日本に関する失礼な行為によって批判を浴びている。台湾メディアのETtodayが22日に伝えた。記事によると、YouTubeのチャンネル登録者数250万人超の「蔡阿嘎」はこのほど、インスタグラムのストーリーズで、日本旅行をした際に路上で似顔絵を描く画家に出会い、200台湾ドル（約1000円）で息子2人の似顔絵を描いてもらったことを明かした。しかしその後、「