元サッカー日本代表監督のフィリップ・トルシエ氏（71）が23日に放送されたNHK「FIFAワールドカップ2026 デイリーハイライト」（後7・57）にゲスト出演。25日（日本時間26日）にFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組の最終戦でスウェーデンと戦う日本代表についてコメントした。勝ち点4でF組2位の日本はスウェーデンに引き分け以上で2位以内が確定し、負けても1次リーグ突破の可能性が高い。トルシエ氏は、日本