◇セ・リーグ巨人7―3広島（2026年6月23日マツダ）23日に行われた広島―巨人8回戦（マツダ）の9回裏、広島攻撃中に巨人・橋上秀樹監督代行（60）が苦笑いを浮かべる珍場面があった。巨人はこの回から5番手右腕・田中瑛がマウンドへ。甲斐もこの回からマスクをかぶって今季初出場となった。そして、1死一塁で打席に入った広島の5番・小園が2ストライクからの3球目を叩き、打球は左翼へ。左翼を守る巨人・佐々木はスライ