22日（月）、フランスバレーボール連盟（FFVB）は、バレーボールネーションズリーグ（VNL）2026 予選ラウンド第2週の男子フランス代表メンバーを発表した。 カナダで行われた予選ラウンド第1週を、1勝3敗で終えたフランス代表。自国開催の第2週では日本代表のほか、イラン代表やキューバ代表、セルビア代表と対戦する。 第2週のメンバーに選出されたのは15名。20