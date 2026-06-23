石原環境大臣は23日、来日した国際原子力機関IAEAのグロッシ事務局長と会談し、福島第一原発の事故で生じた除染土の再生利用などについて協力する覚書に署名しました。環境省で行われた会談で石原大臣は「東日本大震災の被災地の復興や環境の再生は確実に進展してきた」と述べた上で、原発事故で生じた除染土の再生利用と最終処分のガイドラインは、IAEAの専門家会合の報告書を踏まえたものであると説明しました。これに対してグロ