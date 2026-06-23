神戸市中央区のマンション一室で２０日、大型冷凍庫から元住人の西口豊さんの遺体が見つかった事件で、兵庫県警は２３日、西口さんの元妻で無職の女（５０）（神戸市中央区加納町）を死体遺棄容疑で逮捕した。容疑を認めているという。発表では、女は２０１２年頃から今年６月２０日までの間、同区中山手通の４階建てマンションの３階の一室で、この部屋に住んでいた西口さん（１９６９年生まれ）の遺体を袋に詰めた上、冷凍庫