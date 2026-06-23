◇セ・リーグ阪神3―4ヤクルト（2026年6月23日甲子園）阪神がヤクルトに逆転負けで連勝は3でストップした。2回に相手の失策に乗じて先制に成功。先発の才木が走者を背負いながらも要所を締める投球で6回3安打8奪三振無失点と好投した。7回からは継投に入り逃げ切り態勢に入ったが、8回に3番手の岩崎が4安打を集められてまさかの4失点。8回、大山の2ランで1点差に迫ったが及ばなかった。試合前の時点で1ゲーム差の2位