3回楽天2死一、二塁、村林が左越えに2点二塁打を放つ＝きらやかスタジアム楽天は三回にマッカスカーの2点打で追い付き、村林の2点二塁打で勝ち越した。五回にマッカスカーが5号ソロを放ち、六回にも3点を加点。滝中が6回2失点で4勝目。西武は2試合連続で投手陣が崩れ、5月下旬以来の連敗。