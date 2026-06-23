「楽天８−４西武」（２３日、きらやかスタジアム）楽天が逆転勝ちで２連勝。山形での勝利は２０１８年以来で８年ぶり。打線が２点を追う三回に集中打。浅村の安打で１死満塁とするとマッカスカーの中前２点打で同点。さらに２死一、二塁として村林の左越え２点二塁打でこの回一挙４点を奪った。五回にマッカスカーが５号左越えソロで加点。六回は相手２番手の浜屋の乱調につけ込み、２押し出し四球とボークで３点を追加し