俳優の菅田将暉（33）の最新ショットに、多くの反響が寄せられている。【映像】「痩せた」と話題・菅田将暉の最新ショット菅田はこれまで、自身のXでドラマやライブツアーのオフショットなど仕事現場での様子を公開してきた。2026年6月14日の更新では、NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」でのオフショットを披露。するとファンからは「最期、すんごい痩せてたね」「えっらい痩せてませんでした？」「本当に