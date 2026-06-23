所属事務所DHから契約解除が発表されたAKB48花田藍衣（21）が23日、自身のXを更新し、動画を掲載。一連の騒動についてコメントを発表した。丸刈りにしてからやや髪が伸びたとみられるベリーショート姿でマスクを付け、終始声を震わせながら思いを語った。「運営さんから発表があった通り、私はAKB48として活動中だったにもかかわらず、特定のファンの方と私的に会った際に路上で手をつないでしまいました。アイドルとして自覚に欠