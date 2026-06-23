ソフトバンク・石塚綜一郎捕手（２５）が２３日のオリックス戦（みずほペイペイ）で顔面に死球を受けて負傷退場するアクシデントが起きた。０―５で迎えた９回、相手守護神・マチャドの４球目ストレートが顔面を襲い、よけ切ることができず直撃。そのままグラウンドに倒れこみ、担架で球場医務室へ運ばれた。マチャドは危険球退場となり、球場は騒然となった。試合後、小久保監督は「まともに当たっているんで、すぐ救急車で