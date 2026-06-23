北中米Ｗ杯開催中に物騒な事件が発生した。スペイン・マドリードにあるサッカー専門の博物館「レジェンズ博物館」は２３日、公式ＳＮＳで大事な展示品がなくなったと発表した。「コレクションの中でも最も象徴的な品の一つ、２０１０年南アフリカＷ杯決勝でイケル・カシージャスが着用したシャツの消失を発表します。ここ数時間の定期審査で発見されました。この作品の歴史的かつスポーツ的な意義を踏まえ、博物館は何が起こった