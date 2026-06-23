お笑いコンビ「かが屋」の賀屋壮也が、２３日に更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」に出演。大学入試のエピソードを語った。両親、祖父母が教師という賀屋は、地元・広島の中高一貫校を卒業後、２０１１年４月に東京学芸大学に進学。大学入試の日は「３月１２日だった」という。当初は前日に東京へ向い、兄の元に泊まる予定だったが、２０１１年３月１１日は東日本大震災が起きた日でもある