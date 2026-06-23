「ちょうど電話してた日なんです」GENERATIONS from EXILE TRIBEの中務裕太が、“おばあちゃん”に関する不思議な出来事を語った――。GENERATIONS・中務裕太○電話口の声が「なんか聞いたことある声やな…」中務は、6日に更新されたYouTubeチャンネル『好井まさおの怪談を浴びる会』にゲスト出演。「最近なんですけど。昨年かな?」と切り出し、友人と千葉にドライブ旅行に行ったエピソードを回想。夕食は地元のあんこう鍋を食べよ