記事ポイントデジタル化・AI導入補助金2026通常枠第1次公募で全国採択率4.9%を達成DX推進向け補助金でソフトウェア・クラウド導入費用を支援10年間累計2,900社超の補助金採択実績 東京経営サポーターは、デジタル化・AI導入補助金2026（通常枠）の第1次公募で44件の採択支援を達成しました。全国採択件数891件のうち約4.9%にあたり、20社に1社の割合で採択支援に携わった計算になります。中小企業診断士が中心となる専門チー