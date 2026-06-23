女優・影山優佳が２３日に自身のＳＮＳを更新。サッカー北中米Ｗ杯のアルゼンチン―オーストリア戦を現地で観戦した様子を公開した。影山はインスタグラムに「メッシ選手は彼らの神様だと改めて。歴代最多得点更新の瞬間を現地で見届けられるなんて！幸せな体験をありがとうございます！＃ｗｏｒｌｄｃｕｐ ＃ｍｅｓｓｉ」とつづると、ダラス競技場でのショットをアップ。ミニ丈のワンピース姿で現地観戦を満喫する様子を披露