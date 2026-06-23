◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＩ組第２戦フランス３―０イラク（２２日、フィラデルフィア競技場）２２日（日本時間２３日）に１次リーグ（Ｌ）４試合が行われ、前回大会準優勝のフランス（ＦＩＦＡランク３位）はイラク（同５７位）と対戦し、エースＦＷエムバペの２試合連続の２得点含む３―０で快勝した。エムバペはＷ杯通算最多得点を１６に伸ばし、歴代２位に浮上。２試合連続の２得点のノルウェー・ハーランドと並ぶ