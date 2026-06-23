記事ポイントNYの日本人ラッパーOmen44が「Land of Plenty」を6月23日リリースボブ・マーリー音声を引用し「本来の豊かさ」を問う楽曲女性コーラスでNYの都市と大自然のコントラストを表現 Omen44が、20年以上に及ぶNYでの活動の集大成として制作中のアルバムから、先行シングル第2弾「Land of Plenty」を2026年6月23日にリリースしました。格差の拡大や権力の集中など、アメリカのみならず全世界が直面する社会問題を移民と