◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（２３日・マツダスタジアム）巨人の松本剛外野手が２本のタイムリーを含む猛打賞＆２打点の大活躍を見せた。３回２死二塁から、しぶとく左前へ適時打を運ぶと、５回も左前へのタイムリーで貴重な中押し。この日４打数３安打で６月は月間５１打数１９安打の打率・３７３と絶好調。今季の打率も・２８０まで上がってきた。１番・浦田と２番・松本の「ウラマツ」コンビがチームに勢いをもたらして